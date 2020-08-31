مصر | ضبط 2.5 طن أحجار تحتوى على معدن الذهب في أسوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 2.5 طن أحجار تحتوى على معدن الذهب في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة نصر النوبة بأسوان من ضبط (100 جوال من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 2،5 طن) بحوزة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) حال قيادته سيارة بطريق (مصر أسوان الزراعى) بدائرة القسم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما أعمال البحث والتنقيب عن معدن الذهب بطرق غير مشروعة.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1200 كيلو جرام أحجار تحتوى على معدن الذهب الخام بحوزة أحد الأشخاص بالبحر الأحمر.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بالبحر الأحمر من ضبط (12جوال من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 1200 كيلو جرام – مولد كهربائى – إسطوانة غاز ) بحوزة طالب، مقيم بمحافظة بأسوان، حال قيادته سيارة ربع نقل بطريق (مرسى علم إدفو) بدائرة المركز، كما عثر بحوزته على (سيجارة "تحتوى على نبات عشبى أخضر يشتبه فى كونه نبات البانجو المخدر").

وبمواجهته أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب والأجولة من متحصلات التنقيب والسيارة للنقل والسيجارة بقصد التعاطى.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما أعمال البحث والتنقيب عن معدن الذهب بطرق غير مشروعة.

وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.