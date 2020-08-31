مصر | ضبط 95 قضية تموينية متنوعة في أسيوط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 95 قضية تموينية متنوعة في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 9 أطنان دقيق بلدى مدعم وكميات من اللحوم والدواجن ومصنعاتها خلال حملة تموينية مكبرة بأسيوط.

فقد قامت مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت الجهود عن ضبط (95) قضية تموينية متنوعة.

حيث تمكنت من ضبط 9 أطنان و250 كيلو جرام دقيق بلدى نتيجة تلاعب ونقص بالأوزان بكميات من الدقيق البلدى بإحدى شركات المطاحن بأسيوط، حيث تبين من الفحص الفنى نقص بمقدار (2) كيلو بكل شيكارة زنة (50) كيلو جرام.

ونجحت في ضبط 143 كيلو جرام "لحوم ومشتقات دواجن"، غير صالحة للإستهلاك الأدمى بحيازة مدير مطعم كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات صلاحية السلع.

Advertisements

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.