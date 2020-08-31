أخبار مصر | برلمانية تشيد بدور القوات المسلحة بالقضاء على الجماعات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد بدور القوات المسلحة بالقضاء على الجماعات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بجهود رجال القوات المسلحة الأبطال فى التصدي للجماعات الإرهابية والمتطرفة، والسيطرة على زمام الأوضاع في شمال سيناء، وذلك في إطار حربها المستمرة على الجماعات الإرهابية، مؤكدة أن حربنا على الإرهاب مازالت مستمرة.

وأضافت "درويش" -ف بيان لها- أن القوات المسلحة دائما توجه ضربات استباقية ضد هذه الجماعات الإرهابية، وذلك بفضل التخطيط المحكم من قياداتها والمتابعة المستمرة والبطولة الواضحة من أفرادها ضباط وجنود أبطال القوات المسلحة.

ونعت وكيل اللجنة، استشهاد أبطال من قواتنا المسلحة الباسلة، في إطار الجهود الضخمة التي تبذلها قواتنا المسلحة لدحر الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، والتي تحرز فيها قواتنا الباسلة تقدمًا كبيرًا يومًا بعد يوم.

و تتقدم مساعد رئيس الحزب، بخالص العزاء لأسر شهدائنا الأبطال، داعيه الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

إقرأ أيضًا.. أخر تطورات فيروس كورونا في مصر

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة حتى اليوم.

وأوضح وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.