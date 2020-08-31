أخبار مصر | إنفوجراف.. الجامعات المصرية تتصدر التصنيفات العالمية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجراف.. الجامعات المصرية تتصدر التصنيفات العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمام كبير توليه الدولة المصرية، لإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها في مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها في دول العالم.

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية على كافة المستويات ومن بينها التعليم الجامعي بما يسهم في خروج طاقات بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى تلبي طموحات الدولة في التنمية المستدامة ويثري البحث العلمي، فضلًا عن خلق مميزات تنافسية للجامعات المصرية بحيث تكون قادرة على جذب الطلاب الوافدين، وزيادة السياحة التعليمية وتدفقات النقد الأجنبي، وزيادة فرص خريجي الجامعات في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية.



وفي هذا السياق، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الجامعات المصرية تميزها ضمن أبرز التصنيفات العالمية، وذلك بفضل التوسع في إنشائها وتطويرها. وفي هذا السياق، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الجامعات المصرية تميزها ضمن أبرز التصنيفات العالمية، وذلك بفضل التوسع في إنشائها وتطويرها. وأبرز التقرير، جهود الدولة لتطوير التعليم العالي والتوسع في الجامعات الأهلية والمجمعات التكنولوجية، حيث زادت الجامعات الحكومية بنسبة 17.4%، لتصل إلى 27 جامعة عام 2019/2020، مقارنة بـ 23 جامعة عام 2014/2015، فضلًا عن زيادة الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية بنسبة 23.2%، لتصل إلى 494 كلية ومعهد عام 2019/2020، مقارنة بـ 401 كلية ومعهد عام 2014/2015، كما تم زيادة البرامج الجديدة لتخصصات تخدم سوق العمل بنسبة 59.3%، لتصل إلى 188 برنامجًا عام 2019/2020، مقارنة بـ 118 برنامجًا عام 2014/2015. وأظهر التقرير، زيادة الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 94.4%، لتصل إلى 35 جامعة عام 2019/2020، مقارنة بـ 18 جامعة عام 2014/2015، حيث بلغت الاعتمادات المالية للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية 30 مليار جنيه عام 2020/2021، وجاري البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة وهي (حلوان- أسيوط- بني سويف- بنها- أسوان- المنيا- المنصورة- قناة السويس- بورسعيد- سوهاج)، في حين تم تنفيذ 5 مجمعات للإبداع التكنولوجي تضم فروعًا لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات في جامعات حكومية، وجارى تنفيذ 6 آخرين. ورصد التقرير، زيادة عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة 15.4%، ليصل إلى 3 مليون طالب وطالبة عام 2019/2020، مقارنة بـ 2.6 مليون طالب وطالبة عام 2014/2015. وأوضح التقرير أن هناك 3 جامعات أهلية قد فتحت باب التقديم إليها خلال العام الدراسي الجديد 20202021، وهي (جامعة الملك سلمان – جامعة العلمين الجديدة – جامعة الجلالة)، حيث تم خفض الحد الأدنى للقبول بها بنسبة 5%، مقارنة بالحد الأدنى للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية الأخرى، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لإنشاء الثلاث جامعات 40 مليار جنيه. وفيما يتعلق بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة، أبرز التقرير، أنها تقع بمدن شرم الشيخ والطور ورأس سدر بجنوب سيناء، تضم 17 كلية، ومن المقرر أن تستوعب 1500 طالب خلال العام الدراسي2020/2021، في حين تتيح 10 مجالات للتقدم إليها خلال العام الجامعي 2020/2021. وبشأن جامعة العلمين الجديدة، رصد التقرير، أنها تقع بمدينة العلمين الجديدة، تضم 15 كلية، ومن المقرر أن تستوعب 750 طالبًا خلال العام الدراسي 2020/2021، هذا إلى جانب إتاحة 5 مجالات للتقدم إليها خلال العام الجامعي 2020/2021.



وبالنسبة لجامعة الجلالة، أشار التقرير إلى أنها تقع بمدينة الجلالة بالعين السخنة، تضم 15 كلية، ومن المقرر أن تستوعب 2100 طالب خلال العام الدراسي 2020/2021، في حين أنه تم إتاحة 15 مجالًا للتقدم إليها خلال العام الجامعي 2020/2021. وبالنسبة لجامعة الجلالة، أشار التقرير إلى أنها تقع بمدينة الجلالة بالعين السخنة، تضم 15 كلية، ومن المقرر أن تستوعب 2100 طالب خلال العام الدراسي 2020/2021، في حين أنه تم إتاحة 15 مجالًا للتقدم إليها خلال العام الجامعي 2020/2021. وقد انعكست هذه التوسعات والإنشاءات التي شهدتها الجامعات المصرية بشكل إيجابي على احتلالها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية. فوفقًا لتصنيف "US News"، احتلت مصر المركز 42 عالميًا بمؤشر جودة التعليم عام 2020، مقارنة بالمركز 51 عام 2019 متقدمة بذلك 9 مراكز، ويعتمد هذا المؤشر في تصنيفه على أفضل الدول في التعليم لعام 2020، بناءً على 3 معايير، هم وجود نظام تعليم عام متطور، بجانب ما إذا كان الطالب سوف يفكر في الالتحاق بالجامعة، وأخيرًا إذا كان هذا البلد يوفر تعليمًا عالي الجودة. Advertisements ورصد التقرير، احتلال مصر المرتبة الأولى عربيًا وأفريقيًا من حيث عدد الجامعات المدرجة في تصنيف "US News" عام 2020 والتي بلغ عددها 14 جامعة، كما أنه تم إدراج 13 جامعة بجنوب أفريقيا في التصنيف ذاته، تليها السعودية بعدد 7 جامعات مدرجة بالتصنيف، ثم تونس بعدد 4 جامعات، والمغرب بعدد 3 جامعات، والإمارات ونيجيريا والأردن وقطر وغانا بعدد جامعتان لكل منهم، ثم الكويت ولبنان وعمان وإثيوبيا وأوغندا والكاميرون وكينيا ومالاوي بعدد جامعة واحدة لكل منهم. يشار إلى أن تصنيف "US News"، يعتمد على 13 مؤشرًا لتقييم كل جامعة بناءً على أداءها البحثي وتقييماتها من قبل أعضاء المجتمع الأكاديمي حول العالم وفي المنطقة.