أخبار مصر | برلماني: الإهمال فى تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا ينذر بكارثة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الإهمال فى تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا ينذر بكارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية اعطاء اولوية قصوى لتصريحات العالم الكبير الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة التى أعلن فيها ان عودة زيادة أعداد مصابى فيروس كورونا مرة أخرى ترجع إلى تراخى المواطنين فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى بمترين على الأقل.

وقال "الشريف" فى بيان له أصدره اليوم أن هذه التصريحات المهمة من شخصية علمية كبيرة تتطلب منا جميعا أخذها مأخذ الجد حتى لاينتشر وباء كورونا بإعداد كبيرة مرة اخرى مطالبا من الـ 100 مليون مصرى الاهتمام الكبير بتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين خاصة تأكيده ان زيادة الاعداد كان بسبب التكدس الذى حدث فى الصريف وتهاون البعض والتعامل على أن الفيروس اختفى ولابد أن يكون هناك ترقب وترصد وحرص شديد من جانب المواطنين للحالة الوبائية للفيروس، مثلما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة.

وطالب النائب أحمد حلمى الشريف من جميع المواطنين الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال حرص الجميع على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى مطالبا من الحكومة ايضا عدم التهاون وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات داخل جميع وسائل النقل وفى مقدمتها مترو الانفاق والسكك الحديدية واتوبيسات النقل العام وغيرها من وسائل المواصلات.

Advertisements

وحذر النائب من اهمال المواطنين فى الالتزام بالتعليمات التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا ان ذلك الامر ينذر بعواقب وخيمة وكارثية على مصر وشعبها خاصة انه حتى الان لم يتم التوصل عالميا الى لقاح لمواجهة هذا الفيروس اللعين.

وأعرب النائب احمد حلمى الشريف عن ثقته التامة فى قدرة المصريين على مساندة جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا وأكبر دليل على ذلك الصورة المشرفة للمصريين اثناء اداء صلاة الجمعة بالمساجد لاول مرة منذ 5 شهور.

حيث حرص جميع المصلين وبدون استثناء وفى جميع المساجد على الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا موجها التهنئة والتحية القلبية للعالم الجليل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وقيادات الوزارة والمحافظين ومديري المديريات والادارات التابعة لوزارة الاوقاف على هذا النجاح الكبير والذى كان بمثابة عيدا كبيرا لكل المصريين على مستوى الجمهورية.

واضاف: ان الدكتور محمد مختار جمعة نجح بكل كفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ومعه رجال الاوقاف الشرفاء فى ادارة هذا الملف باحترافية ومهنية لامثيل لها وهو ماجعل اعضاء الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد مصر يصابون بالهوس والجنون مؤكدا ان الشعب المصرى العظيم يلقى بأكاذيب هؤلاء المجانين والارهابيين فى مقالب القمامة.