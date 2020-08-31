أخبار مصر | برلماني: مصر تدخل السباق العالمي لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر تدخل السباق العالمي لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصينى الخاص بالوقاية من فيروس كورونا في مصر خطوة مهمة في طريق مكافحة الفيروس.

وأوضح "أبو العلا" أن إجراء التجارب السريرية الخاصة باللقاح ستضع مصر ضمن قائمة الدول التي دخلت هذا السباق الطبي والعلمي العالمي لمواجهة هذا الفيروس وتكلل مساعيها نحو إيجاد لقاح كورونا بالتنسيق مع الصين.

وأكد أن إيجاد لقاح آمن وفعال للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد أولوية لدى المنظومة الصحية العالمية والمصرية، حيث يوجد تسارع في السباق بين الدول الكبرى لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

واختتم أبو العلا، بالتأكيد على أن المرحلة الثالثة تمثل المرحلة الأكثر أهمية، إذ إنها تحدد ما إذا كان اللقاح آمنا ويعالج المرض أم لا، كما أن إجراء هذه التجارب يأتي في ظل التخوفات من حدوث موجة ثانية للوباء في العديد من الدول أشد خطرًا من الأولى.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة حتى اليوم.

وأوضح وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.