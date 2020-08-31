أخبار مصر | دار الإفتاء: تطبيق القانون بيد سلطات الدولة وليس للأفراد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دار الإفتاء: تطبيق القانون بيد سلطات الدولة وليس للأفراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دار الإفتاء المصرية أن شريعة الإسلام جاءت بقواعدَ عامَّةٍ تضمنُ انضباطَ المُجْتَمَعات، وثوابتَ تَحْفَظُ النظامَ العام، وأحكامٍ تُقيمُ حياةَ الأفرادِ وتصون أمنهم واستقرارهم.

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن أهل العلم اتفقوا على أن تطبيقَ القانون والأحكام وفرضَ النظام هو من واجبات ولي الأمر واختصاص سلطات الدولة فقط، وليس لأحد من الناس أن يتجاوز هذا الثابت الشرعي تحت زعم إقامة العدل ورد الحقوق؛ لأن ذلك يؤدي إلى شيوع الفوضى وضياع مصالح الناس.

وأشارت في فيديو الرسوم المتحركة إلى أن الله قد فرض طاعة ولاة الأمور، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «… مَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي».

أقرأ أيضا.. مرصد الإفتاء يشيد بالجهود الاستباقية النوعية للقوات المسلحة المصرية في مكافحة الإرهاب

Advertisements

أشاد مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في الفترة من الأربعاء الموافق 22 7 2020 إلى 30 8 2020.

حيث تمكَّن أبطال قواتنا المسلحة المصرية من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذ منها العناصر الإرهابية ملجأً ومرتكزًا لتنفيـذ مخططاتها الإرهابية، فقد أسفرت مساعي أفراد القوات المسلحة عن تدمير (٣١٧) وكرًا وملجأً ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، يتم استخدامها من قِبل العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى مقتل (٧٣) إرهابيًّا من الذين يتخذون تلك الملاجئ أوكارًا لهم. كما نجحت قواتنا المسلحة في استهداف وتدمير (١٠) عربات دفع رباعي، تُستخدم من قِبل العناصر الإرهابية، وذلك وفقًا لما صرَّح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد "تامر محمود الرفاعي"، مساء اليوم.

وذكر المرصد نقلًا عن بيان القوات المسلحة أنه قد تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة وبحوزتهما (2) بندقية آلية، و(5) خزنات، وحزام ناسف، وكذا نجحت في تصفية فرديين تكفيريين آخرين وإصابة فرد [تم إسعافه ويتلقى حاليًّا العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة ويجري استجوابه] عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزنات وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

واختتم المرصد بيانه بتقديم خالص العزاء لأسر الشهداء الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداءً لأمن هذا الوطن وسلامة أراضيه، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما تقدم المرصد بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد دعمه الكامل لأبطال قواتنا المسلحة في سعيهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل يد آثمة تحاول أن تزعزع أمن هـذا الوطن وتهدد سلامة أراضيه.