أخبار مصر | "خريجي الأزهر" تشيد ببسالة قوات الأمن في تدمير أوكار الإرهابيين بسيناء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "خريجي الأزهر" تشيد ببسالة قوات الأمن في تدمير أوكار الإرهابيين بسيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بيان لها اليوم ببسالة قواتنا المسلحة في مكافحة التطرف والإرهاب في سيناء.

حيث نجحت القوات المسلحة في تدمير 317 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، فضلا عن تدمير 10 عربات دفع رباعي للعناصر التكفيرية، بالإضافة إلى مقتل 73 عنصرا تكفيريا، في عمليات نوعية، وضبط بنادق آلية وكميات من الذخائر.

وطالبت المنظمة بضرورة استمرار جهود قوات الأمن على كافة الأصعدة فى مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية لا ترعى حرمة لوطن أو دين.

ووجهت المنظمة في بيانها رسالة لعموم الشعب المصري بالالتفاف حول قواته المسلحة، التي يبذل أبناؤها أرواحهم فداء الوطن وأهله، ويسهرون على حمايته والدفاع عنه ضد أعدائه.

وأكدت المنظمة أن الإرهاب وقوى الظلام الغادرة لن تزعزع أمن مصر، أو تنال من استقرارها، إذ أن تأمين مصر وأهلها وعد من الله تعالى، حيث قال في كتابه: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) [يوسف: ٩٩].

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وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يجنب مصر وأهلها لهيب الإرهاب والتطرف، وأن يحفظها سالمة من كل سوء.

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أشاد مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في الفترة من الأربعاء الموافق 22 7 2020 إلى 30 8 2020.

حيث تمكَّن أبطال قواتنا المسلحة المصرية من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذ منها العناصر الإرهابية ملجأً ومرتكزًا لتنفيـذ مخططاتها الإرهابية، فقد أسفرت مساعي أفراد القوات المسلحة عن تدمير (٣١٧) وكرًا وملجأً ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، يتم استخدامها من قِبل العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى مقتل (٧٣) إرهابيًّا من الذين يتخذون تلك الملاجئ أوكارًا لهم. كما نجحت قواتنا المسلحة في استهداف وتدمير (١٠) عربات دفع رباعي، تُستخدم من قِبل العناصر الإرهابية، وذلك وفقًا لما صرَّح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد "تامر محمود الرفاعي"، مساء اليوم.

وذكر المرصد نقلًا عن بيان القوات المسلحة أنه قد تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة وبحوزتهما (2) بندقية آلية، و(5) خزنات، وحزام ناسف، وكذا نجحت في تصفية فرديين تكفيريين آخرين وإصابة فرد [تم إسعافه ويتلقى حاليًّا العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة ويجري استجوابه] عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزنات وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

واختتم المرصد بيانه بتقديم خالص العزاء لأسر الشهداء الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداءً لأمن هذا الوطن وسلامة أراضيه، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما تقدم المرصد بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد دعمه الكامل لأبطال قواتنا المسلحة في سعيهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل يد آثمة تحاول أن تزعزع أمن هـذا الوطن وتهدد سلامة أراضيه.