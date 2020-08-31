أخبار مصر | الدواء: تطبيق نظام التسجيل السريع للمستحضرات البيطرية المستوردة من دول مرجعية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الدواء: تطبيق نظام التسجيل السريع للمستحضرات البيطرية المستوردة من دول مرجعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، على البدء في تطبيق نظام التسجيل السريع "Fast Track" للمستحضرات البيطرية المستوردة من دول مرجعية، وذلك بداية من 10/9/2020.

وأعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن إصدار إخطار التسجيل النهائي للمستحضرات البيطرية الحاصلة على شهادة مستحضر صيدلي CPP من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA، أو من وكالة الدواء الأوروبية EMA، يكون خلال شهرين من استلام الملف كاملًا.

وأوضح الغمراوي أن المستحضرات الواردة من أي دولة مرجعية أخري سيتم إصدار الإخطار الخاص بالتسجيل النهائي للمستحضرات البيطرية الخاصة بها خلال 4 أشهر من استلام الملف كاملًا، مؤكدا إمكانية تطبيق هذا النظام بالنسبه للمستحضرات التي لا تزال تحت التسجيل، وينطبق عليها شروط تطبيق نظام التسجيل السريع، وترغب الشركة في استكمال إجراءات التسجيل طبقا لهذا النظام.

وأشار إلى أن رئيس هيئة الدواء قد وافق على تخصيص مكان للمـستحضر الأصلى " Brand Innovator" ضمن العدد المسموح به للمستحضرات المستوردة في كل صندوق مثائل.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية لتيسير إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البيطرية، ودعما منها لصناعة المستحضرات الصيدلية البيطرية، بما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير المستحضرات البيطرية بالسوق المصري.

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وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

