شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب ٥١٥٠٠ عداد مياه جديد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه في إطار تطوير الخدمة داخل القطاع التجارى وتقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة، فإن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في تركيب ١٦٥٠٠ عداد مسبق الدفع داخل كافة مراكز المحافظة.

وأضاف «الشهاوى» أنه تم وضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة، حيث سيتم تركيب عدد ١٤٠٠٠عداد مسبق الدفع و٢١٠٠٠عداد ميكانيكى خلال الـ٣ أشهر المقبلة، وبذلك يصل إجمالى العدادات التي سيتم تركيبها إلى ٥١٥٠٠ عداد.

وأكد أن الشركة تسعى لحل كافة المشكلات الخاصة بالقراءات، مناشدا العملاء بتحميل الرابط الخاص ببرنامج «قراءتى» وهو https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading، وتسجيل القراءة الخاصة بالعداد ابتداء من بداية الشهر وحتى الخامس عشر من كل شهر وذلك حتى يتسنى لكل عميل تسجيل القراءة الخاصة به على الطبيعة ومتابعة استهلاكه الفعلى وإرسالها للشركة.