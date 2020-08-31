شكرا لقرائتكم خبر عن بين اعتداء سيدتي «المطار والمحكمة» على ضابطين: 5 سنوات من «أنت ماتعرفش أنا مين؟» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أنت ماتعرفش أنا مين؟»، جملة قالتها ياسمين محيي الدين النرش، السيدة التي عُرفَت باسم «سيدة المطار»، إبريل 2015، إذ تم تحرير محضر ضدها بسبب «التعدى على أحد ضباط شرطة السياحة»، داخل مطار القاهرة.

روى الشاهد آنذاك، الرائد حاتم التلاوى، الضابط بمطار القاهرة، أنه حرّر المحضر الخاص بالواقعة، وذلك بعد طلب موظف المطار الذي حضر إلى مكتبه وطلب منه الحضور، لأن هناك سيدة تسب الموظفين، إذ كانت المتهمة تسبّ الجميع بالفاظ خارجة، وعندما طلب منها أحد ضباط شرطة السياحة بمطار القاهرة، تحقيق شخصيتها، رفضت قائلة: «أنت مين؟ هتعمل محضر ليا، وأنت متعرفش أنا مين؟».

«ما أشبه اليوم بالبارحة».. تكرّرت الواقعة، مساء أمس الأحد، وخلال فيديو مدته 42 ثانية تقريبًا، ظهر ضابط يقول لسيدة «أنتي بتصوري في المحكمة ومش لابسة كمامة»، فردت عليه السيدة بـ«أنت متعرفش أنا مين؟، أنا مستشار وعضو أمم متحدة»، ثم تفوّهت بألفاظ خارجة، فأخذ الضابط هاتف السيدة، وبدأت مشادة كلامية بينهما. وسط استنكار من الحاضرين: «أنتي كده بتلبسي نفسك تهمة.. ده الراجل بيقوم بشغله».

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل «ن .أ»، المتهمة بالاعتداء على المقدم «و. ع»، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، أثناء تأدية عمله بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت داخل محكمة مصر الجديدة ووقعت مشادة كلامية مع قائد الحرس واعتدت عليه بالسب والقذف، وقامت بنزع الرتب من بدلته الميرى.

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وبالرجوع لواقعة «النرش»، تم الحكم بمعاقبة «النرش» بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة حيازة مخدر الحشيش، والحبس لمدة عام واحد عن تهمة التعدي على موظف عمومي (ضابط شرطة) بالقول والفعل أثناء تأدية عمله، وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه.

وفي مارس 2018، قضت الدائرة 13 محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار يوسف عثمان، بالسجن 3 سنوات و6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه في إعادة محاكمة ياسمين النرش، والمتهمة بالتعدي على أحد رجال الشرطة في مطار القاهرة، وحيازة مخدرات.