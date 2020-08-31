شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ورئيس الوزراء التشيكي يفتتحا معرض «ملوك الشمس» في براج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح، مساء أمس الأحد، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكي، أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي، الوبومير زاورالك، المعرض الأثري «ملوك الشمس» بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج، والذي يأتي افتتاحه بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على العمل الأثري للبعثة التشيكية في مصر.

حضر الافتتاح ما يقرب من 500 شخص من أهم شخصيات المجتمع التشيكي، ورجال الأعمال وكبار رجال الدولة بالتشيك من بينهم نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، ووزير الصحة، ووزير التعليم، وعدد من أعضاء مجلس النواب في التشيك، بالإضافة إلى حضور السفير سعيد هندام، سفير مصر ببراج، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وعالم الآثار زاهي حواس، وأعضاء الوفد المصري.