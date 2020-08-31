شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تعلن شروط قبول الطلاب الوافدين‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن طرق التقديم للطلاب الوافدين لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالطلاب الوافدين وخاصةً في ظل احتوائها على العديد من التخصصات المميزة مثل معهد الاستزراع السمكي ومعهد الدراسات الافروأسيوية والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية الي جانب بروتوكولات تعاون متعددة مع العديد من الدول العربية و الأجنبية بالإضافة إلى البرامج المميزة بكليات التجارة وطب الاسنان و الآداب والعلوم الانسانية وكلية العلوم وطب بيطري.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الوزارة تتلقي طلبات الالتحاق عبر الشبكة الدولية للمعلومات من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب للوافدين https://www.wafeden.gov.eg وتعلن نتائج الترشيح المبدئي للمتقدمين بمده لا تتجاوز ٦ أيام عمل من تاريخ التقديم.

وأضاف الدكتور عطوه المتولي عطوه، المنسق الأكاديمي للطلاب الوافدين، أن من ضمن الاجراءات أن يقوم الطالب برفع صورة من الشهادة الدراسية وجواز السفر عبر الموقع، و يتطلب التقديم وفقاً للشروط التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم عدد من المستندات للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بمقر الوزارة وهي أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التعليم بالدولة المقيم بها ومن الخارجية المصرية، وصورة جواز سفر ساري، وعدد 6 صور شخصية حديثة، ونتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا النوع من الاختبارات، وإيصال سداد مقابل خدمات التقديم على الموقع، بجانب صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

كما يمكن يسمح للطالب الوافد السابق ترشيحه باحد المعاهد الخاصة التي يكون نظام الدراسة بها علي مرحلتين باستكمال دراسته بنفس معهده او بمعهد اخر وفق للضوابط والقرارات المطبقة في هذا الشأن.