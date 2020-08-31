شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص سقط من قطار الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب شخص سقط من قطار الصعيد في المنيا. تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة شخص سقط من قطار الصعيد أمام مزلقان قرية دماريس بمركز المنيا. تم نقل المصاب إلى مستشفي المنيا العام للتعرف علية وتلقي العلاج. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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