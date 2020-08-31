شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية» ترفض طلب «الحريري» بـ«تخفيض رسوم التصالح».. والنائب يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت محافظة الإسكندرية طلب النائب هيثم الحريري الذي تقدم به منذ أيام، والذي طالب فيه بـ«تخفيض الرسوم مقابل التصالح على المباني المخالفة».

وقال النائب هيثم الحريرى في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، إنه «تقدمت بطلب إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لتخفيض أسعار التصالح في المحافظة أسوة بما تم في عدة محافظات، ومخول له ذلك، ولكن بكل أسف المحافظ حول الطلب للمركز النموذجى للخدمات للدراسة، وإعادة العرض، وفوجئت بالمذكرة الخاصة بالمركز النموذجى والتى طلبت حفظ الطلب الخاص بى، وبحجة أن القانون أتاح التقسيط على ثلاث سنوات، ولم يتعرض من قريب أو بعيد بمناقشة الممكن في التخفيض بمعرفة المحافظ، الذي كان يستطيع اتخاذ القرار بنفسه، وله سلطات بهذا الأمر، وكنا نأمل في استجابة المحافظ لطلبنا أسوة بما تم في محافظات الدقهلية والقاهرة والغربية وغيرها لرفع الأعباء عن المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ولكن المحافظة رفضت رغم أن التخفيض بيد المحافظ طالما هناك محافظون خفضوا لأن الرسوم ليست عقابًا للمواطنين ولكنها إصلاح وتقنين لأوضاع خطأ»، حسب قوله.

وأضاف «الحريري أن «كل المحافظات طبقت الحد الأدنى والحد الأقصى إلا الاسكندرية المحافظة الوحيدة التي لم تطبق الحد الأدنى، وهذا يمثل مغالاة وضغطا على المواطن، الذي لن يستطيع التصالح ليس اعتراضًا على القانون، ولكن عجزاً عن توفير المبالغ الكبيرة»، مطالبًا بـ«مد المهلة لـ6 أشهر أخرى لمنح مجلس النواب الجديد الفرصة لمراجعة القانون، وإصلاح ما شابه من عيوب وليس إثارة جدل في التنفيذ».

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