شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تنعي شهداء حادث بئر العبد: «الشعب لن يرضخ لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت النائبة الدكتور هالة السيد حسن، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، الحادث الإرهابي الأثيم الذي وقع ببئر العبد بشمال سيناء، والذي راح ضحيته بعض من أبنائنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، اللذين وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس على أيدى حفنة ممن يتدثرون بعباءة الإسلام، والإسلام منهم براء، قائلا: «وليس أدل على خستهم وغدرهم أكثر من قيامهم بهذه الأعمال القذرة في هذا الشهر الفضيل».

وأضافت النائبة، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، اللذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن هذه العصابات الضالة المفسدة في الأرض المهلكة للحرث والنسل، التي لم تراع حرمة الشهر الكريم، والله لا يصلح عمل المفسدين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري كله متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته مؤيدا وداعما بكل أشكال الدعم المادية والمعنوية، قائلة: «فالقوات المسلحة والشرطة في كل بيت مصري، وفي كل أسرة، وهما من نسيج هذا الشعب الأبي الذي لن يرضخ أو يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة».

وقالت النائبه الدكتورة هالة سيد حسن «بقلوب يملؤها الاسى والحزن وننعى شهداء الواجب الوطني الذين راحوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة ببئر العبدالتي لقي مصرعه رائد مقاتل أحمد الجمل، ونقيب مقاتل سعيد حمدي، وملازم أول محمد معتمد، وأن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يعجَّل بشفاء المصابين».