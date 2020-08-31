شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة الجيولوجيا لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي صورا زعمت أنها لأسئلة امتحاني الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة.

وبدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتبُّع الصور المتداولة والتأكد من صحتها والكشف عن المسؤولين عنها لتطبيق الإجراءات القانونية حيال المتسببين في الواقعة.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد حجازي علي تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

وأكد أن تكون أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان والذي يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

وشدد حجازي علي حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش، وكذلك منع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

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