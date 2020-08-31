شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص بأزمة قلبية داخل سجن شديد الحراسة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لفظ شخص أنفاسه الأخيرة متأثرًا بأزمة قلبية داخل سجن شديد الحراسة بالمنيا. وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا بوفاة شخص يدعي «ا. م. ع»، متأثرا بأزمة قلبية داخل سجن المنيا شديد الحراسة بالمنيا الجديدة. تم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفي التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص بأزمة قلبية داخل سجن شديد الحراسة بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.