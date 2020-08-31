شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعلن الحد الأقصى لارتفاعات المباني في 14 قرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن الموافقة على تحديد الحد الأقصى لقيود الارتفاعات في المبانى بـ9 أمتار في 12 قرية بنطاق 3 مراكز في المحافظة، و12 متراً في قريتين أخريتين.

وأوضح «آمنة» أن القرى التي تبلغ قيود الارتفاع فيها 9 أمتار، هي: محلة ثابت- القهوقية- الأبريقجي- الأشراك- أبوخرش التابعين للوحدة المحلية لقرية المجد بمركز الرحمانية، وقرى أبودرة- أبوالسحما- عزبة الأشراك- أبويحيى- عزبة يعقوب- محلة نصر التابعين للوحدة المحلية لقانة بمركز شبراخيت، وقرية شرنوب التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب بمركز دمنهور.

وأضاف محافظ البحيرة: «كما تمت الموافقة أيضًا على أن يكون قيد ارتفاعات المبانى 12 مترًا بقرية محلة داود والوحدة المحلية للمجد التابعين للوحدة المحلية لمركز الرحمانية».

وأشار إلى أن ذلك يأتى في إطار الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة، وتنفيذاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 م، ولائحته التنفيذية وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة للقرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، موضحًا أنه يجرى استكمال إجراءات اعتماد المخطط الإستراتيجي العام للقرى المذكورة.