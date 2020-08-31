شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراكز على مستوى الجمهورية.. محافظ الشرقية يهنئ أوائل شهادات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أوائل شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، مشيراً إلى أن الشرقية حصدت أربعة مراكز على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث السنوات، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج، مؤكداً أنهم مصدر فخر للمحافظة، متمنياً لهم دوام التوفيق والتفوق العلمي في حياتهم الجامعية والعملية.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود الطلاب وأولياء الأمور، ومديري الإدارات التعليمية وجميع العاملين المشاركين في امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، والتي تكللت بهذا النجاح رغم الظروف الصعبة التي مرت بهذا العام الدراسي، مؤكداً استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتوفير تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وتحقيق أعلى الدرجات والحصول على المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية.

ومن جانبه، هنأ رمضان عبدالحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الأوائل، وهم: الطالبة أمنية خالد محمد توفيق برعي، تخصص تركيبات ومعدات كهربية بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بإدارة أولاد صقر، والتى حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، والطالب ميلاد عاطف غطاس معوض، تخصص تركيبات ومعدات كهربية بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بإدارة أولاد صقر، والذي حصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، والطالبة آمال خالد سليمان مبارك، تخصص تركيبات ومعدات كهربية بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بإدارة أولاد صقر، والتى حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، والطالبة هبه سامي عبدالمعز إسماعيل إبراهيم، تخصص تركيبات ومعدات كهربية بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بإدارة أولاد صقر، والتى حصلت على المركز الثالث مكررعلى مستوى الجمهورية، والطالبة نرمين عبدالهادي إبراهيم القالع، تخصص عجائن ومخبوزات، بمدرسة سلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج.