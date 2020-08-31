شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ«المصرى اليوم».. حي غرب بالإسكندرية يتحرك لإنقاذ «شارع شاهين» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فور نشر «المصري اليوم»، الأحد، عن «الكارثة المنتظرة» في شارع شاهين بمنطقة كوم الشقافة التابع لحى غرب الإسكندرية بسبب وجود عقارات معرضة للهدم وأجزاء من عقارات وتلال من الرديم، التي يمكن أن تنهار في أي وقت على رؤوس السكان والأطفال الذين يلهون بجوارها.

قال حي غرب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإثنين، إن «المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب أصدرت توجيهات بقيام إدارة الرصد البيئي في الحي باستكمال أعمال رفع الرديم الناتج من تهدم عقار بشارع طمان مع شارع شفا، حيث تم رفع حوالي 15 طن وذلك لفتح الشارع».

وعن متابعة إصلاح ماسورة المياه وقيام الأهالى بإبلاغ الشركة وعدم إصلاحها للكسر، فإن «رئيس الحي تابعت مع المياه اصلاح الماسورة، وقامت الإدارة بأعمال تجريف بشارع الشيخ شاهين بكوم الشقافة، للكشف عن ماسورة المياه المكسورة، وقامت شركة مياه الشرب بأعمال إصلاح ماسورة المياه بإشراف الجهات المعنية بالحي».

ووجهت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، إدارة الرصد البيئي بالحي بالمتابعة اليومية، وتكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات بنطاق الحي حفاظا على البيئة المحيطة وصحة المواطن.

كانت «المصرى اليوم» قد نشرت، أمس، استغاثة عدد من أهالى شارع الشيخ شاهين بمنطقة كوم الشقافة استغاثات وتحذيرات من وجود عدد من العقارات على وشك الانهيار، ويمكن أن ينجم عنها كوارث وضحايا كثيرة.

وقال الأهالى إن «العقارات القديمة أوشكت على السقوط والانهيار، وهذا خطر على أهالي المنطقة كبار وصغار، وتوجهنا بالاستغاثات والتحذيرات لعدد من المسؤولين في الكهرباء والغاز والحى وقلنا لهم هناك أطفال يلعبون ويمرون من أمام هذه البيوت والكبار خائفين من المرور أمامها».

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حى غرب يستجيب لمانشر بالمصرى اليوم

حى غرب يستجيب لمانشر بالمصرى اليوم

حى غرب يستجيب لمانشر بالمصرى اليوم