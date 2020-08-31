شكرا لقرائتكم خبر عن حبس المطرب إيساف 6 أشهر لاتهامه فى جنحة ضرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح العجوزة بحبس المطرب "إيساف" وأخر 6 أشهر وكفالة ألف جنيه؛ لإيقاف تنفيذ الحكم؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.

وكشفت التحقيقات، أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وشخص أخر، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقى.

وقدم المجنى عليهما تقرير طبى يفيد الإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.

ويستعد الفريق القانونى للفنان إيساف للاستئناف على الحكم خلال الأسبوع الجارى، بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية.