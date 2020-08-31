شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 4898 شاباً بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 4898 شاباً، من بينهم 47 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 13739 شاباً.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية للمسجلين بإجمالى 70 ألف جنيه لـ24 عاملا من خلال صرف 15 منحة مولود، و5 منحة زواج ومنحتنى وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى منحتى وفاة حالتين.

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وتابع محمد طه مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضى، أن المديرية تلقت 786 شكوى، منها 102 شكوى تمت تسويتها ودياً، وتمت إحالة 96 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 35 شكوى، وتبقى 553 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه مدير المديرية إلى أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 100 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ59 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 148 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 358 محضراً لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 324 شكوى، وتمت تسوية 223 شكوى منها ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 158 منشأة، وإعادة التفتيش على 224 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية ومحضر واحد تراخيص، كما تم بحث 5 شكاوى.