شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج يزور كنيسة مارجرجس بجهينة للاطمئنان على الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

زار الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بجهينة، وتأتي تلك الزيارة من أجل الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة، وقالت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان، إن الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب إرميا عياد راعي الكنيسة، والشماس الإكليريكي أبانوب كرمي، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة وشعب الرعية، كما ألقي الأنبا باسيليوس كلمة العظة حول أهمية التفكير بجدية في الحياة الأبدية.

فى سياق متصل، كرم الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أبناء وبنات كنائس القاهرة بالإيبارشية البطريركية، خريجي المرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وذلك بكنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة، أول أمس السبت، بحضور الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.

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بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها البطريرك، بمشاركة الأب جورج جميل راعي الكنيسة، والأب القمص بيشوي فوزي راعي كنيسة السيدة العذراء بالقللي، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالدخيلة بالإسكندرية، ومسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة وشعب الرعية، ومسؤولي المرحلة الثانوية بالكنائس، والشباب المحتفي بهم.

وألقي الأنبا إبراهيم إسحق كلمة العظة، والتي بدأها بالتعبير عن سعادته بتواجده في هذا الاحتفال، كما وجه الشكر للأب جورج جميل علي استقباله للرعايا والشباب في هذا اليوم، وقدم البطريرك أيضًا الشكر للأب فرنسيس وحيد علي مجهوداته من أجل خدمة لجنة الشباب الإيبارشي، كما شكر الأنبا باخوم الآباء الكهنة علي حضورهم، كما أشار نيافته إلي الدور الفعال والهام لأولياء الأمور مع أبناءهم وبناتهم في هذا العام الاستثنائي، وفي كلمته، حث الأنبا باخوم الشباب حول التمسك بمشيئة الرب في حياتهم "المشروع الإلهي في حياة الشباب"، وفي نهاية القداس، ألقي البطريرك كلمة قدم فيها التهنئة للشباب علي التفوق، كما عضدهم حتي يكونوا أشخاص مميزين.