شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: نستهدف جذب استثمارات مباشرة بعد أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه بعد تطوير كامل للمرافق للمنطقة الصناعية وتطوير الموانئ أصبحت المرحلة هي مرحلة جذب استثمارات مباشرة لهذه المناطق سواء المناطق الصناعية أو الموانئ .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز التركيز في الفترة القادمة سيكون على صناعات بعينها مستهدفة ونهدف إلى توطين الصناعات بالمنطقة الصناعية والاتجاه إلى صناعات حديثة غير الموجودة حاليا، وبالتالي نستطيع أن نقلل من الاستيراد، ونلبى طلبات السوق المحلى والسوق الإقليمى والسوق الإفريقى.

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وتابع: لدينا معايير نحاول تطبيقها كخطة طويلة المدى وخطة قصيرة المدى لتحسين مناخ الأعمال والجاهزية للمناطق الصناعية وندرس بعض الحوافز المالية ولدينا قطاعات مستهدفة ليكون لها عائد على المستثمر وعلى الدولة ونحاول أن نكون مركزا للصناعات التي يحتاجها السوق المحلى وأعيننا على التصدير، وننظر إلى المنطقة الصناعية على أنها بوابة للسوق الإفريقي، وسيكون لدينا مساهمة في الناتج المحلى ومساهمة في توفير الوظائف والارتقاء بمستوى والوظائف، ونشجع على وجود مجموعة من الصناعات التكميلية وباكورة المشروعات التي تدرس تصنيع عربات السكة الحديد، لتلبية احتياجات مشروعات المترو ومشروعات مختلفة في مجال النقل .