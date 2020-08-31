شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الثانية أكبر مراحل التنسيق بعدد 254ألف طالب حاصل على الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن المرحلة الثانية للتنسيق أكبر مرحلة شهدها مكتب التنسيق منذ إنشائه، حيث يبلغ عدد الطلاب أكثر من 254 ألفا من طلاب الثانوية العامة.

وشدد السيد عطا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" على ضرورة أن يقوم الطلاب بتسجيل الرغبات بصورة مباشرة، وتسجيل الـ 75 رغبة كاملة وفقا للترتيب والتوزيع الجغرافى، حتى يتم ترشيحه للكليات بصورة صحيحة خاصة وأنه لا إعادة لترشيح الطلاب مرة أخرى .

وكان الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بداية أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر، ولمدة 5 أيام.

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وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالي:

أولاً.. الشعب العلمية: 317 درجة لكلا الشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة 77.40%، وذلك لنحو 194448 طالبًا.

ثانيًا.. الشعبة الأدبية: 278 درجة أي بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبًا.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب حوالى 254512 طالب .