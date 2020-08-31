شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ .. 7 ظواهر فلكية تزين سماء سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أهم الاحداث الفلكية المرتقبة خلال شهر سبتمبر .

وجاءت أهم الأحداث الفلكية لشهر سبتمبر 2020 ، كما يلى :

1 سبتمبر : اكتمال بدر القمر ، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم بدر الذرة لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام ، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 31 اغسطس حتى 3 سبتمبر، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، اما وقت البدر الكامل فسيكون غدا 1 سبتمبر .

5 سبتمبر : اقتران القمر مع كوكب المريخ .. والاقتران هو الاقتراب الزاوي بين جرم سماوي وجرم سماوي اخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الارض ، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والمريخ في ذلك اليوم صغيرة الى حد ما وهو ما نسميه الإقتران .

11 سبتمبر : نبتون في وضع التقابل مع الارض حيث سيكون الكوكب الأزرق في أقرب مسافة له من الأرض وسيضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس .. وفي هذا الاثناء سيكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر من العام وسيكون مرئيا طوال الليل .. وهو أفضل وقت لمشاهدة نبتون وتصويره ، علما بأن نبتون يظهر كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها .

13 سبتمبر: اقتران كوكب الزهرة مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) الموجود في برج السرطان

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يمكن مشاهدة هذا الحدث في الثالثة والنصف صباحا، وفي 14 سبتمبر يقترن هذا الحشد النجمي مع القمر وكوكب الزهرة في منظر جميل حيث تتوسط خلية النحل ظاهريا المسافة بين القمر والزهرة، ويمكن رؤيته في نفس الموعد فجرا ، ويتطلب الامر بالطبع استخدام تلسكوب لرؤية هذا الحشد فهو لا يرى بالعين المجردة .

17 سبتمبر: القمر الجديد او المحاق وفي هذا الوقت لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم الخافتة .

22 سبتمبر: ذروة الاعتدال الخريفي لعام 2020 حيث تشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا في نصف الكرة الشمالي وربيعا في نصف الكرة الجنوبي، ومن الملاحظ بعد هذا الموعد بدء قصر النهار وطول الليل تدريجيا حتى يصل ذروته في 23 ديسمبر باذن الله حيث ذروة الشتاء .

كما يحدث في هذا اليوم ايضا (22 سبتمبر) اقتران بين كوكب عطارد ونجم سبيكا (ألفا برج العذراء) باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ولمده 15 دقيقة فقط حيث يغربا معا في السادسة والنصف مساءا تقريبا .

25 سبتمبر: اقتران القمر مع كل من كوكب المشتري وكوكب زحل ويتراءى هذا الاقتران باتجاه الجنوب عند دخول الليل وحتى منتصف الليل فقط ..