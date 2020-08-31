شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنتهى من التحضير لمؤتمر دولى عن وباء كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر ، وبحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المستشفيات، والدكتورة أمانى الشريف ، عميدة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة.

استعرض الاجتماع آخر ترتيبات انعقاد هذا المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للعلوم الصيدلية والطبية : لمواجهة جائحة كوفيد - 19 الذي تعقده جامعة الأزهر رافعا شعار (دعم ابطال مقدمى الخدمة الطبية) والذي سينعقد فى الفترة من 1 الى 3 سبتمبر 2020 ،تحت مظلة جامعة الازهر وبمشاركة من جميع كليات الصيدلة بالأزهر والعديد من الجامعات المصرية، وبحضور وزارى وسياسى من مسئولين عن ملف الصحة المصرية، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات الافريقية وبنك المعرفة المصرى في اطار الشراكة الاستراتيجية مع الجامعة.

واتفق الجميع على اهمية المؤتمر ودوره المحورى فى دعم ابطال الرعاية الصحية وتوعية بآخر مستجدات فيروس كورونا وسبل الوقاية والعلاج منه والإجراءات الواجب اتباعها فى حال تفاقم الوباء مجددا _ لا قدر الله _ خلال السنوات القادمة.

وتدور محاور المؤتمر حول تطور أنظمة الرعاية الصحية و التطبيقات التكنولوجية في المجال الصحي والتعليمي وكذلك عرض التداعيات الصناعية والتأثيرات البيئية لجائحة كوفيد-19 دعما لأبطال الرعاية الصحية نظرا لما يقدمونه من عمل وتضحيات ملموسة على مستوى العالم منذ بداية الجائحة وحتى الآن، مما يلقي مسؤلية على العلماء والأكاديميين وصانعي السياسات للقيام بدورهم. لذا يهدف المؤتمر لتعزيز التواصل والتعاون بين كل الأطراف المعنية من مختلف المجالات والتي تأثرت بجائحة كوفيد 19على مختلف المستويات حيث يتم طرح الرؤى وعرض الممارسات الناجحة من مختلف دول العالم ومناقشة التحديات بمشاركة نخبة من العلماء والشخصيات العامة والباحثين الدوليين.

يشارك بالمؤتمر نخبة من العلماء والشخصيات العامة والباحثين الدوليين من أمريكا وكندا وألمانيا وهولندا والهند وغانا والكاميرون وكوديفوار والامارات العربية المتحدة وغيرهم، بمشاركة السفيرة سارا أجابور مفوضية الاتحاد الافريقي للعلوم والموارد البشرية والتكنولوجيا ،و إيتيان إهيلي أمين عام إتحاد الجامعات الافريقية.

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كما تناول الاجتماع عرض قيام احدى دور النشرالعلمية الكندية بتقديم جائزة النشر المجانى للابحاث المتميزة بالمؤتمر. يذكر ان المؤتمر يقام بمشاركة فعالة من الجهات البحثية والدولية والأكاديمية منها: منظمة الصحة العالمية، المعهد الدولي للأمراض المعدية بتكساس، الاتحاد الافريقي، اتحاد الجامعات الافريقية، بنك المعرفة المصري، معهد الفيروسات الطبي بجامعة ألم بألمانيا، مركز النانوتكنولوجي بجامعة زويل، الجامعة الالكترونية بغانا، جامعة كولورادو، دار نشر مالتي أدفانسد بكندا، أكاديمية البحث العلمي وجهاز شؤن البيئة والعديد من الجهات الدولية والمحلية المهتمة. حيث حرصت جامعة الأزهر على دعوة المختصين من الجهات المختلفة لتقديم المستجدات في .

كما تطرق الاجتماع عرض لخدمات المنصة الالكترونية للمؤتمر والتي تم تصميمها بدعم من بنك المعرفة المصري والتي تعد أول منصة لمؤتمر الكتروني لبنك المعرفة وكما وجه رئيس الجامعة بتعزيز دور مؤسسة الازهر فى الدعاية السياحية لمصر وضرورة تقديم خدمة من خلال تقديم جولة سياحية افتراضية على موقع المؤتمر من خلال نشر العديد من الفيديوهات المتعلقة بافضل المزارات السياحية فى مصر والتى من خلالها يتعرف المتابعون من شتى بقاع العالم عن كنوز مصر السياحية دعما لهذا القطاع الهام.

كما حرص رئيس الجامعة على التاكيد على اهمية عمل التغطية الاعلامية المناسبة لحجم المؤتمر والقيادات المشاركة به من خلال عرض كامل للمؤتمر (والذي سيبث على منصة زووم) على قنوات التليفزيون المحلية والعالمية وقنوات اتحاد الجامعات الافريقية وبنك المعرفة المصرى وكذلك نشر وقائع المؤتمر من خلال اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعى.