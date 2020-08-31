شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تطلق العدد العشرين من مجلة "مصر معاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددها العشرين من مجلة "مصر معاك"، والتى تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهرى.

ويستعرض هذا العدد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكى، والذى يضم عددًا من المصانع الجديدة للغزل والنسيج، إضافة إلى افتتاح الرئيس للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلى منصور التبادلية كمحطة مركزية كبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، علاوة على افتتاح مشروع محور المحمودية شريان الأمل لمحافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.

كما يستعرض العدد افتتاح المرحلة الثانية من مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، التى ينفذها المهندس أشرف دوس ضمن نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، وتوفير فرص عمل فى المشروع لعدد من المصريين العائدين فى ضوء مبادرة "نورت بلدك"، إضافة إلى انتخابات مجلس الشيوخ التى سطرت مرحلة جديدة فى الحياة النيابية المصرية.

كما يلقى هذا العدد الضوء على صناعة الجريد إحدى الصناعات التراثية الريفية فى مصر، كما يبرز جمال محافظة الإسكندرية التى تمتاز بعراقتها وسحرها.

وأعربت وزارة الهجرة عن ترحيبها بتلقى مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر فى صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

لقراءة المجلة، اضغط على الرابط التالى: https://bit.ly/2EvMKld





العدد العشرين من مجلة مصر معاك



العدد العشرين من مجلة مصر معاك

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العدد العشرين من مجلة مصر معاك



العدد العشرين من مجلة مصر معاك



العدد العشرين من مجلة مصر معاك



العدد العشرين من مجلة مصر معاك



العدد العشرين من مجلة مصر معاك



العدد العشرين من مجلة مصر معاك



العدد العشرين من مجلة مصر معاك



العدد العشرين من مجلة مصر معاك