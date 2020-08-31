شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية دور ثان يبدأون امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلبة شعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة الرياضيات، كما بدأ طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي) في الفترة الأولي، ومادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، وشعبة الرياضيات الاختبار في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات

الامتحان بدأ فى العاشرة ولمدة 3 ساعات فى الجيولوجيا وعلم النفس وساعتين فى التفاضل والتكامل، كما تابعت غرفة عمليات الوزارة وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان.

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ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.

وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.