شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي.. قطع المياه عن عدة مناطق بـ«الإسكندرية الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، قطع المياه عن عدة مناطق بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن عدة مناطق بدءً من الكيلو 19 وحتى الكيلو 30 بطريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في خط قطر 1000مم بمنطقة مرغم «العامرية» بالكيلو 26 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

وناشدت الشركة المواطنين توفير إحتياجتهم من المياه، وطلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.