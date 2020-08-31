شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: تنظيم قوافل علاجية متعددة التخصصات خلال سبتمبر بنطاق المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، اليوم الإثنين، خطة القوافل العلاجية بنطاق المحافظة خلال شهر سبتمبر 2020، حيث صرح مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية عن تنظيم قافلتين بمركز السادات أحدهما بقرية السلام يومي 2، 3 من سبتمبر وتخدم ما يزيد عن 9 ألاف مواطن، وأخرى بقرية كفر داود يومي 30 سبتمبر وأول من أكتوبر القادم وتخدم ما يزيد عن 22 ألف مواطن، وكذا تنظيم قافلتين بمركز أشمون أحدهما بقرية ساقية المنقدي يومي 9، 10 سبتمبر، وآخري بقرية طهواي يومي 16، 17 من نفس الشهر وتخدم ما يقرب من 31 ألف مواطن، بالإضافة إلى تنظيم قافلة أخرى بقرية شبشير طملاي التابعة لمركز منوف يومي 23، 24 من ذات الشهر وتخدم 9 ألاف و600 مواطن.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم .