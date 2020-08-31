شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة بـ10 تخصصات.. معهد مرتلي الكنائس بالإسكندرية يجري اختبارات المتقدمين 4 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن معهد أريبصالين لإعداد مرتلي الكنائس في الإسكندرية، قطاع المنتزة، برئاسة الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس المنتزة، مدير المعهد، إجراء الاختبارات للمتقدمين للمعهد، يوم الجمعة، 4 سبتمبر المقبل.
وبحسب بيان للمعهد، اليوم الاثنين، سيتم قبول دفعة جديدة من المتقدمين للترتيل للدراسة في 10 تخصصات، هي اللغة العربية، والكتاب المقدس، والمزامير، واللغة القبطية، والألحان، والتسبحة، والتدبير، والقيادة، والليتورجيا، والطقس، والموسيقى.
يشار إلى أن معهد أريبصالين، هو أول معهد بالإسكندرية لإعداد مُرتلي الكنائس، تحت إشراف ورعاية الأنبا بافلي، أسقف قطاع المُنتزة، والقمص يوسف زكي.
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