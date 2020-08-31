شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تصلي للقوات المسلحة من أجل الحفاظ على سلامة البلاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر وعلى رأسها، الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، متابعتها لبيانات القوات المسلحة، والأعمال التي تقوم بها من أجل مواجهة الإرهاب.
وقال اسحاق، «تؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها، لكافة مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب، والحفاظ على سلامة البلاد».
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