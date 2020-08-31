شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 62 تعد ومباني مخالفة بمركزين فقط بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة في تنظيم الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتعاون مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحويلهم للنيابة العسكرية.

اشار المحافظ، ان تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهزة الدولة، بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة.

أوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ملوي، أزالت 62 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة على مساحة 948 متر مربع أملاك دولة تابعة للري، كما تمكنت الوحدة لمركز مطاي، من تنظيم حملة إزالة لعدد من المباني المخالفة، والتي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

وكان محافظ المنيا، قد قاد أمس، بمنطقة القرداحي بابوفليو، حملة كبري لإزالة أحد الأبراج المخالفة بدون ترخيص ولم يقم بسداد جدية التصالح.