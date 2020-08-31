شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تتبرع بمبلغ ٢ مليون جنيه لتطوير مدرسة زراعية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتورة نبيلة شاهين، المتبرعة، لتطوير ورفع كفاءة مدرسة بلاط الثانوية الزراعية، بمبلغ ٢ مليون جنيه، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبحضور الدكتور ممدوح محمود نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الهيئة بالمحافظة.
وأعرب المحافظ عن بالغ تقديره وشكره لهذه المبادرة الكريمة والتعاون الصادق لدعم العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكداَ أن أعمال التطوير تتضمن تحويل المدرسة إلى أول مدرسة تكنولوجية زراعية على مستوى الجمهورية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية في إطار منظومة تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
98,727
-
تعافي
72,120
-
وفيات
5,399
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تتبرع بمبلغ ٢ مليون جنيه لتطوير مدرسة زراعية في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.