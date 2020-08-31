شكرا لقرائتكم خبر عن كل من حضر نجح.. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيحة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح ١٠٠٪، كما اعتمد نتيجة امتحان الدور الثانى للإعدادية المهنية بنسبة بنجاح 137 طالبًا وطالبة، حضر منهم 100 طالبًا وطالبة ونجحوا جميعًا.
وأوضح الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا لأداء امتحان الدور الثانى بلغ عددهم ١٦٤ طالب وطالبة، وحضر منهم الامتحان ٦٨ طالبًا وطالبة، ونجح منهم ٦٨ بنسبة نجاح ١٠٠٪.
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