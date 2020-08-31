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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 9 مبانٍ فى البحيرة بينهم 6 تعديات على محور المحمودية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات وأبوحمص ورشيد 9 حالات إزالة لمبانٍ لتعديها على أملاك الدولة والأرض الزراعية على مساحة 947 مترًا مربعًا.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص بإزالة 6 تعديات على حرم الجانب الأيمن لترعة المحمودية فى نطاق قرية دمسنا بمركز أبو حمص على مساحة 395 مترًا مربعًا والمقرر أن يمر منها محور المحمودية.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز رشيد حالتى إزالة لتعديات على مساحة 82 مترًا مربعًا، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز الدلنجات قرار إزالة على مساحة 470 مترًا مربعًا عبارة عن مبنى من الطوب الأبيض بقرية الوفائية.
ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات الإزالة على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة بصفة مستمرة لمنع أى تعديات جديدة، ووقف عمليات البناء المخالف ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية ولتأكيد هيبة الدولة.
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