شكرا لقرائتكم خبر عن بـ6 معامل إلكترونية .. جامعة الإسكندرية تبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ المعامل الالكترونية في جامعة الاسكندرية لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الاكاديمى 2020/201، استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم بدءاً من غداً الثلاثاء وحتى السبت المقبل.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت 6 معامل الكترونية لاستقبال الطلاب وتسجيل رغباتهم بالمجان، موزعة بكليات الآداب، والتربية، والعلوم بمحرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية للطالبات بسموحة.

وأضاف أنه تم تجهيز معامل للحاسب الآلي بالكليات الـ6 بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، فضلاً عن تواجد مجموعة من الإداريين لتسهيل عمليات استقبال الطلاب ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، وكذلك مشرفين من الإدارة الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب أثناء تسجيل الرغبات وفق الخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المرجح أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية للقبول الكليات والمعاهد، بحد أدنى للقبول بالشعبة العلمية، بـ 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78.5% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، وبحد أدنى للقبول بالشعبة الأدبية، بـ279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.5% لأقل من 328 درجة، على أن يقترب طلاب المرحلة الثانية من 230 ألف طالب وطالبة.

وتشهد المرحلة الثانية للتنسيق، وجود عدد من الأماكن الخالية بالكليات منها: «الهندسة – الحاسبات – الذكاء الاصطناعي – التمريض – دار العلوم – التجارة – الآداب – الحقوق – التربية – العلوم – الزراعة – الفنون الجميلة»، حيث يوجد أكثر من 200 ألف مكان خال لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بالكليات والمعاهد.

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