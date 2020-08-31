شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواء»: تطبيق نظام التسجيل السريع للمستحضرات البيطرية المستوردة من دول مرجعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الدواء المصرية أن الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، وافق على البدء في تطبيق نظام التسجيل السريع «Fast Track» للمستحضرات البيطرية المستوردة من دول مرجعية، وذلك بداية من 01/09/2020.

وأعلن الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن إصدار إخطار التسجيل النهائي للمستحضرات البيطرية الحاصلة على شهادة مستحضر صيدلي CPP من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA، أو من وكالة الدواء الأوروبية EMA، يكون خلال شهرين من استلام الملف كاملاً.

وأوضح الغمراوي أن المستحضرات الواردة من أي دولة مرجعية أخرى سيتم إصدار الإخطار الخاص بالتسجيل النهائي للمستحضرات البيطرية الخاصة بها خلال 4 أشهر من استلام الملف كاملاً، مؤكدا إمكانية تطبيق هذا النظام بالنسبة للمستحضرات التي لا تزال تحت التسجيل، وينطبق عليها شروط تطبيق نظام التسجيل السريع، وترغب الشركة في استكمال إجراءات التسجيل طبقا لهذا النظام.

وأشار إلى أن السيد الدكتور رئيس هيئة الدواء قد وافق على تخصيص مكان للمـستحضر الأصلى «Brand Innovator» ضمن العدد المسموح به للمستحضرات المستوردة في كل صندوق مثائل.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية لتيسير إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البيطرية، ودعما منها لصناعة المستحضرات الصيدلية البيطرية، بما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير المستحضرات البيطرية بالسوق المصرية.