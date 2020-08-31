شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تقرر تصعيد مرشح بدلًا من المتوفي في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 51 لسنة 2020، بتصعيد المرشح إيهاب حلمي رزق الله عوض، عن الدائرة (١١) بمحافظة أسيوط، بديلا عن المرشح المتوفى عصام الدين عبدالغني يسن بركات، لخوض جولة الإعادة.

يذكر أن المرشح المتوفى عن حزب مستقبل وطن، وتوفي أثناء مؤتمر انتخابي بأسيوط، وكان ينافس مع 5 آخرين (3 حزب مستقبل وطن، و3 مستقلين) على 3 مقاعد في جولة الإعادة المقرر لها يومي 6 و7 بالخارج، و8 و9 بالداخل.