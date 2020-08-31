شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتفقد الأعمال بخط الصعيد «القاهرة / سمالوط» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الأعمال على خط القاهرة/ السد العالي، مستقلاً الموتور ومتفقدًا السكك والمحطات والأبراج والمنافذ، ابتداءً بمحطة القاهرة وانتهاءً بمحطة سمالوط.

وتضمنت الجولة متابعة انتظام سير العمل بالمحطات على الخط وقام بفحص أعمال العاملين والتأكد من انضباطهم وتواجدهم بمقار عملهم ومراجعة تعليمات سلامة التشغيل للتأكد من إلمام العاملين بها وكذا الاطمئنان على دقة وانتظام سير العمل.

ووجّه رسلان برفع القمامة والارتقاء بمستوى النظافة لتتناسب مع النسق الجمالي العام وخطة التطوير الشاملة بالهيئة وكذا قص الهيش والحلفا ورفع البوص المتواجد ببعض المحطات وعلى جانبي السكة على طول الخط، وكذا رفع ناتج التجديدات من على السكك وأحواش المحطات الجاري أعمال تطوير بها، ومراجعة التحاويل ودك الأربطة وضبط اتزان السكك والمفاتيح على الخط ومراجعة السيمافورات والتأكيد الدائم على نظافة العدسات الخاصة بها، كما أكد مجددًا على غلق الفتحات بالأسوار والمعابر الغير قانونية على الخط حرصًا على سلامة وأمان وانتظام حركة مسير القطارات.

ووجه «رسلان» بمراجعة حالات التعدي على أملاك الهيئة بأحواش المحطات وعلى طول الخط والتي لا يجوز استغلالها إلا من خلال القنوات الشرعية لذلك، مع التوجيه بضرورة رفع الخردة الموجودة بالمحطات وعلى طول الخط والتصرف فيها بالطرق القانونية، ومراجعة بوابات المزلقانات على الخط وعمل برنامج زمني واضح ومحدد لصيانة المزلقانات وتبليطها.

كما أصدر تعليماته بدهان محطة أبوالنمرس، والتأكيد على ضرورة الارتقاء بمستوى نظافة محطة وأزالة أوجه القصور بالمحطة والارتقاء بمستواها بشكل عام، كما أمر بتحرير محضر لمستأجر كافيتريا بمحطة العياط لمخالفته وتجاوزه المنطقة المحددة له قانونًا وشغله لأجزاء برصيف المحطة دون وجه حق، وكذا التوجيه بغلق فتحة السور المتواجد بمدخل محطة العياط وضرورة وضع مقاعد تحت المظلات على طول الرصيف بالمحطة لتقديم خدمة أفضل للراكبين، كما وجّه رئيس الهيئة بدهان يافطة محطة القطوري، وإزالة الغرف الغير مستغلة على رصيف محطة أطواب، ووجّه المهندس أشرف رسلان بتوفير عمال نظافة لمحطة ناصر لتلبية حاجة العمل بها، كما وجّه بمراجعة عقود الايجار للأكشاك المتواجدة على رصيف محطة بني سويف لحفظ حقوق الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة التشديد على المسئولين بالشركة المسئولة عن أعمال تطوير نظم الإشارات بخط بني سويف/ أسيوط، بسرعة ردم الأرصفة بمحطة ببا بعد الانتهاء من أعمالها لدرء أية أخطار من شأنها إيذاء الراكبين مرتادي المحطة، وجدير بالذكر تقوم شركة الستوم الإيطالية بتنفيذ مشروع تطوير نظم التحكم والإشارات بخط بني سويف/ أسيوط بطول 250 كم بنسبة تنفيذ للمشروع 63% تنفيذ بنظام الكتروني حديث EIS والذي يحقق اعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 ومتوقع دخول برج مطاي الخدمة نهاية شهر سبتمبر القادم.

كما وجّه رئيس الهيئة برفع الصهريج الموجود بحوش محطة الفشن وكذا تبليط رصيف المحطة ودهان التندات والارتقاء بمستوى نظافة المحطة بشكل عام، كما تابع من خلال مكتب ملاحظ الإشارات بمحطة مغاغة العمل وانتظامه موجّهًا بضرورة الالتزام بتسجيل كل المهمات الموجودة بالمخازن في سجلات رسمية للحفاظ على مال الهيئة وكذا رفع الكشك الموجود بمدخل المحطة واستبداله بآخر مطابق للنماذج المعتمدة من قبل الهيئة، كما أكد رئيس الهيئة على المسئولين بالمحطات إزالة أية ملصقات على الأعمدة أو شبابيك حجز التذاكر واقتصارها على لوحات الإعلانات فقط.

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وأنهى رئيس الهيئة جولته بتفقّد محطة سمالوط، والتي اطمأن خلالها على سير أعمال التجديد بالمحطة، موجهًا بتكثيف أعمال الصيانة الخاصة بالسكة ورفع ناتج مخلفات التجديد من على أرصفة وحوش المحطة والعمل على رفع مستوى نظافتها، كما وجّه بإزالة الغرف الغير مستغلة بالمحطة وعمل يافطة نبيون تبرز اسم المحطة بصورة تليق بالتجديدات الجارية بها، مع التنبيه على سرعة الانتهاء من تنفيذ المقاعد على رصيف النازل بالمحطة.

رئيس هيئة السكك الحديدية يتفقد خطوط الصعيد

رئيس هيئة السكك الحديدية يتفقد خطوط الصعيد

رئيس هيئة السكك الحديدية يتفقد خطوط الصعيد

رئيس هيئة السكك الحديدية يتفقد خطوط الصعيد

رئيس هيئة السكك الحديدية يتفقد خطوط الصعيد

رئيس هيئة السكك الحديدية يتفقد خطوط الصعيد

رئيس هيئة السكك الحديدية يتفقد خطوط الصعيد

رئيس هيئة السكك الحديدية يتفقد خطوط الصعيد