شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تقديم الطلاب الوافدين في جامعة حلوان (الخطوات والرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب الوافدين بجامعة حلوان، في بيان له طرق التقديم للطلاب الوافدين بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور أحمد عبدالغني مدير المكتب.

وتأتي شروط التقديم كالآتي:

1- أن يكون الطالب لا يحمل الجنسية المصرية.

2- ملء نموذج الإلتحاق على الموقع على أن يكون الإسم وفقا لجواز السفر.

3- أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

4- استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

طرق تقديم الوافدين في جامعة حلوان:

يقوم الطالب برفع صورة من الشهادة الدراسية وجواز السفر عبر الموقع.

يتطلب التقديم وفقاً للشروط التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم عدد من المستندات للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بمقر الوزارة وهي أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التعليم بالدولة المقيم بها ومن الخارجية المصرية، وصورة جواز سفر ساري، وعدد 6 صور شخصية حديثة، ونتيجة إختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا النوع من الاختبارات.

إيصال سداد مقابل خدمات التقديم على الموقع، بجانب صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

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تقديم الطلاب الوافدين لرغباتهم عبر الرابط الآتي :

www.wafeden.gov.eg

أو الدخول على الرابط الآتي:

www.mohe-casm.edu.eg