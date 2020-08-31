شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة القناة» تعلن قواعد قبول شعبة اللغة الإنجليزية بالنظامين الفصلي والساعات المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم لثلاث برامج (غير تقليدي، مميز) بكلية التجارة وهي برنامج الاسواق والمنشآت المالية FMI بنظام الساعات المعتمدة (برنامج مميز) وبرنامج شعبة اللغة الانجليزية بنظام الساعات المعتمدة (برنامج غير تقليدي)، وبرنامج نظم معلومات الأعمال BIS بنظام الساعات المعتمدة (برنامج مميز).

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن قواعد القبول ببرامج شعبة اللغة الانجليزية (غير التقليدية /المميزة) بالنظام الفصلي وبنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ حيث يقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الاجنبية المستجدين المرشحين عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالفرقة الأولى إنتظام بالكليات للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١.

وأضاف الدكتور أحمد زكي أنه يشترط حصول طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها على الدرجات التالية بمادة اللغة الإنجليزية :

. شعبة اللغة الانجليزية _النظام الفصلي (برنامج غير تقليدى) الحصول على ٤٠ درجة «لغة اولى» و٤٥ درجة «لغة ثانية» لطلاب الثانوية العامة أما الشهادات المعادلة فيشترط الحصول على B

. شعبة اللغه الانجليزيه _نظام الساعات المعتمدة (برنامج غير تقليدى) فيشترط الحصول على ٤٢ درجة للغة الأولى بالثانوية العامة والحصول على- A للشهادات المعادلة.

. برنامج الأسواق والمنشآت الماليةFMI بنظام الساعات المعتمدة (برنامج مميز) يشترط حصول الطالب على ٤٤ درجة باللغة الأولى و- A

. نظم معلومات الاعمال BIS _بنظام الساعات المعتمدة (برنامج مميز) بشترط الحصول على ٤٥ درجة للثانوية العامة و- A للشهادات المعادلة.

كما أشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن اجتياز المقابلة الشخصية للطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد البرامج المميزة ( BIS _FMI) يعتبر شرط أساسي الالتحاق بالبرنامج كما يقوم الطلاب الراغبين في الالتحاق بإحدى البرامج الجديدة بالتقديم الكترونيا على الصفحة المعدة لذلك وطباعة طلب الإلتحاق ثم التقدم إلى إدارة شؤون الطلاب بالكلية لسحب الملف وتقديم صورة من بطاقة الترشيح الصادرة من مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية العامة على أن تكون فترة التقدم للالتحاق بالبرامج الجديدة لمدة شهر اعتبارا من تاريخ ظهور نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يتم فحص طلبات المتقدمين للالتحاق بالبرامج الجديدة بعد انتهاء المدة المقررة ويتم الاختيار بناءا على معيار المجموع الاعتبارى للطالب والذي يتكون من «مجموع الثانوية العامة +مجموع درجات الطالب في اللغة الإنجليزية ± درجات الحافز الرياضى» وتحدد مدة خمسة عشر يوما مت تاريخ إعلان أسماء المقبولين لسداد الرسوم الدراسية للالتحاق بأي برنامج وفي حالة عدم السداد خلال المدة المقررة يتم استبدال الطلاب غير المسددين بطلاب اخرين من قائمة الإنتظار ولايجوز طلب التحويل إلى برنامج اخر إلا في حالة عدم القبول بالبرنامج الاساسي

جدير بالذكر تحدد الرسوم الدراسية للطلاب المستجدين ببرامج شعبة اللغة الانجليزية على النحو التالي :

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. شعبة اللغة الانجليزية بالنظام الفصلي ١٢ الف جنية بخلاف المصاريف الادارية

. شعبة اللغة الانجليزية بنظام الساعات المعتمدة ٨٨٠٠ جنية بخلاف المصاريف الادارية لكل فصل دراسي.

. الأسواق والنشآت المالية FMI بنظام الساعات المعتمدة ٩٧٠٠ جنية بخلاف المصاريف الادارية لكل فصل دراسي.

. نظم معلومات الاعمال BIS بنظام الساعات المعتمدة ١٠٦٠٠ جنية بخلاف المصاريف الادارية لكل فصل دراسي .