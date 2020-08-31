شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن انتهاء أزمة كروت شحن العدادات مسبوقة الدفع "Nfc" أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيق بين الوزارة والشركات المصنعة للعدادات مسبقة الدفع، لتوفير كميات كبيرة من الكروت الجديدة التى تدعم خاصية Nfc لتوفيرها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلن عن توافر كروت شحن العدادات مسبوقة الدفع بخاصية Nfc منذ يوليو الماضي ، ولكن الشركات المصنعة للعدادات لم تقم بتوفير كميات كبيرة من هذه الكروت حتى الآن.

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و أوضح المصدر، ان هناك أزمة بشركات توزيع الكهرباء الـ9 بسبب نقص كروت شحن العدادات مسبوقة الدفع التى تدعم خاصية NFC لشحن الرصيد بواسطة الهاتف المحمول ، كاشفا أن شركات التوزيع تتلقى يوميا عشرات الطلبات لتغير الكروت القديمة بالجديد،ة خاصة بعد إعلان الوزارة توافرها منذ يوليو الماضي.

و اشار المصدر إلى أن كل ما يحتاجه مستخدم العداد مسبوق الدفع لتفعيل خدمة الـnfc هو التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها لاستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع ، مشيرا إلى أن تطبيق سهل الذى اطلقته الوزارة لن ترتبط بمواعيد او أماكن محددة لشحن العدادات ،لافتا إلى أن عملية الشحن تتوقف على وجود رصيد كافى فى المحافظ الالكترونيه أو بكروت الفيزا، وهو ما يمكن المشترك من شحن العداد فى أى وقت دون الانتظار لانتهاء العطلات، والإجازات رغم برمجة العدادات على عدم الفصل فى هذه الأيام.