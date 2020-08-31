"شركات السياحة" تطالب بتحليل "PCR" مدعم في مطارات شرم والغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، تقديم القطاع ممثلًا وزارة السياحة والغرفة، طلبًا إلى الجهات المعنية في الدولة بمقترح عمل تحليل "pcr" مدعم للسائح الوافد في مطارات شرم الشيخ والغردقة، بهدف دعم وتنشيط الحركة الخارجية.

وقال فاروق لـ"الخليج 365"، إن الطلب المرسل تتضمن أن يتراوح سعر التحليل للسائح بين 15 إلى 20 دولار من خلال المعامل الرسمية لوزارة الصحة المصرية، وألا يمر على استخراجه أكثر من 72 ساعة.

وأوضح أن ذلك جاء نتيجة إلغاء حجوزات سياحية قادمة من أوكرانيا وبيلاروسيا، عقب إعلان الحكومة عدم دخول أي سائح للبلاد إلا بعد تقديم تحليل PCR الخاص بخلو القادم من فيروس كورونا، مطلع سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، أن السبب الحقيقي وراء إلغاء الحجوزات يرجع إلى ارتفاع التكلفة المالية للتحليل والتي تتراوح بين 150 - 200 دولار.

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وشدد فاروق، غلى عدم قبول أي تحليل خارج عن معامل وزارة الصحة، ولن يسمح بدخول السائح بدون التحليل المعتمد من وزارة الصحة التابعة لبلده حاليًا، لحين الموافقة على عمله في مطارات مصر، متابعًا: "مفيش اي تحليل هيتقبل خارج عن وزارة الصحة، بما فيهم المصريين في الخارج".

وأكد أن وزارة السياحة والغرفة، حذرت شركات السياحة، من التعامل مع المعامل الخاصة أو توجيه السياح إليها، لضمان سلامة التقارير الصحية، قائلًا: "لن يقبل غير معامل الصحة".

وتابع: "أول سبتمبر لن يدخل أي سائح بدون تحليل pcr معتمد من الجهة الرسمية الصحية للدولة الوافد منها السائح بحد أدنى 72 ساعة قبل دخول البلاد، ومن المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الحركة الخارجية خلال الفترة المقبلة بشكل كبير نتيجة أرتفاع قيمة التكلفة للتحليل"، لافتًا إلى أن عدد السياح الوافدين لمصر، تخطى نحو 126 ألف سائح حتى الآن طبقا لإعلان وزارة السياحة والآثار.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1567 لسنة 2020 حظر دخول جميع القادمين إلى مصر دون حصولهم على تحليل PcR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.