مصدر أمني: قطاع التفتيش يحقق في اعتداء سيدة على ضابط داخل محكمة مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: أفاد مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية بقطاع التفتيش فتحت تحقيقات موسعة، فيما تم تداولة بشأن اعتداء سيدة على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة. وأضاف المصدر بأنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة، واستدعاء الضابط لسؤاله حول ملابسات الواقعة؛ تمهيدا لتولى النيابة العامة التحقيق فى الواقعة مع التحقيق الداخلي بقطاع التفتيش. وأشار المصدر إلى أن السيدة أُلقي القبض عليها وجارٍ عرضها على النيابة العامة.

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