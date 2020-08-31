محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على السيدة التي ظهرت في فيديو متداول منذ أمس وهي تعتدي على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة.
وأكد مصدر أمني إن السيدة انتحلت صفة مستشارة بالأمم المتحدة.
وتابع المصدر: نيابة النزهة تباشر التحقيق مع السيدة للوقوف على ملابسات الواقعة.
وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة.. والتحريات: منتحلة صفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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