شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 18حالة تعد على مساحة 3774 متر في حملة إزالات مكبرة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا أنه تم تنفيذ حملة إزاله لتعديات على الأراضي الزراعية بناحيه ميت بره ودايره المركز بمساحة ٣٧٧٤ متر لعدد ١٨حالات بالتعاون مع مركز شرطة قويسنا. وأضاف النمر أن الحملات مستمرة بشكل يومى لإزالة كافة التعديات التي لا ينطبق عليها شروط التصالح والحالات التي لم يدفع اصحابها مبالغ جدية التصالح. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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