شكرا لقرائتكم خبر عن غريقان بقريتين سياحيتين بالساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخصان مصرعهما غرقا في مياه الشواطىء الخاصة بالقرى السياحية بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح.

ورغم التحذيرات التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمنع نزول وارتياد الشواطىء بسبب لجائحة كورونا المستجد حفاظا على الأرواح من نقل العدوى نتيجة التجمعات بأعداد كبيرة في اماكن لا تتناسب مع كم الإعداد الموجود بها، إلا أن القرى السياحية مازالت تفقد كل يوم واحدا أو أكثر من روادها بسبب عدم الالتزام بقرارات رئيس الوزراء وبالتالى عدم وجود استعدادات كافية بالشواطىء الخاصة من غطاسين وغيره لإنقاذ حالات الغرق.

وكان قد لقى شخصان مصرعهما غرقا بشاطئين مختلفين تابعين لقريتين بالساحل الشمالى لمحافظة مطروح حيث وصل مستشفى الضبعة المركزي جثة هامدة بإسم محمد عيد محمود ٢٥ سنة من العمرانية الجيزة، غرق بشاطىء بجوار قريه لافيستا بالساحل الشمالي والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بثلاجة مستشفى الضبعة.

بينما دخل مستشفي العلمين احمد احمد انيس احمد ١٧ سنه دمياط اثر حالة غرق بشاطئ داخل فندق بالعلمين الجديده وكان قد وصل إلى المستشفى جثة هامدة وحاول أطباء الاستقبال والعناية بالمستشفى افاقته إلا أن روحه قد فارقت الحياه. والجنة تحت تصرف النيابة العامة المفتش الصحة انتظارا لكتابة تقرير بأسباب الوفاة وهى اسفكسيا الغرق في حالة المتوفى .